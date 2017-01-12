Сын и ДТП: очередная серия мошеннических приемов
12.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
В 83-летнего черниговца неизвестные выманили 2000 евро и 2400 долларов США. Мужчина отдал деньги ради спасения сына, который якобы попал в аварию. Деньги мошенникам пострадавший отдал в квартире по месту жительства вроде знакомому сына. Как выяснилось позже, с сыном все в порядке и ни в какую аварию он не попадал. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Изъято расписку, что отобранная пострадавшим в неизвестного для получения денежных средств. По данному факту открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.190 УК Украины.