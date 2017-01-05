Святой вечер 2017: обычаи, традиции, рецепты блюд
Скоро любимый праздник всех христиан — Рождество Христово. Подготовка к нему всегда несет много радости, ведь включает в себя много колоритных обычаев и традиций, которые дошли к нам от предков. Главным из таких обычаев является приготовления ужина на Святой вечер (6 января).
Рассказываем, как правильно подготовить постную трапезу накануне Рождества, какие вкусные блюда приготовить на Святой вечер, а также делится интересными обычаями, которые нужно соблюдать в этот день.
Стол на Святой вечер
Подготовка трапезы на Святой вечер у наших предков носила очень увлекательный и интересный характер. Если вы попробуете придержаться древних традиций, то не только порадуете близких и родных интересным действом, но и почтите древние Рождественские традиции.
Итак, подготовка к Святому вечеру начиналась после полудня 6 января. Хозяйка, взяв 12 поленьев, разжигала в печи огонь, чтобы приготовить 12 праздничных постных блюд (в честь 12 апостолов). К украшению дома тоже подходили по-особенному. На окна наклеивали фигурки в виде солнца, звезды и креста, иконы покрывали новыми рушниками. На полы и праздничный стол клали сено — в память о первых яслях, куда Дева Мария положила новорожденного Христа. По верованиям наших предков сухая трава в Святой вечер приобретает магическую силу.
Накрывая стол на Святой вечер, нужно подложить под скатерть такие обереги: солому — символ плодородия и благополучия, или сено — в память о яслях, где лежал Иисус, чеснок — чтобы отогнать от дома нечистую силу, зерно — чтобы был хороший урожай, а также деньги — чтобы в доме всегда был достаток. Согласно древнему обычаю, на стол ставили лишнюю тарелку с ложкой, ведь по преданию, в канун Рождества на семейную трапезу в дом слетались души умерших родственников.
Святой вечер раньше не представлялся без Дидуха, который заносил хозяин дома и торжественно ставил перед иконами. Подготовить Дидух совсем не сложно — это обвитый цветными лентами сноп пшеницы, ржи или овса, который обещает принести плодородие и достаток на весь следующий год. Чтобы привлечь в дом деньги, в дидух нужно вставить головки мака.
В Святой вечер ужинать нужно садиться тогда, когда появляется первая звезда, а до этого момента есть ничего нельзя. В древности, прежде чем отведать кутью, глава семейства читал «Отче наш», поздравлял семью с праздником, а потом передавал каждому члену семьи миску с кутьей. Так же была традиция приглашать на Сочельник «божие и грешные души, чтобы на том свете так ужинали, как семья здесь».
Во время трапезы не разрешалось громко разговаривать и тем более ссориться, согласно поверьям это значило, что в семье будут целый год ссоры.
Блюда на Святой вечер (Сочельник)
«Королева» блюд — это конечно же кутья. К ней всегда было особое отношение, ведь главные ее компоненты очень символичны. Зерно, например, символизирует воскресение из небытия, мак — достаток, а орехи с изюмом — долголетие и процветание.
Помимо кутьи, в Святой вечер на столе должно быть еще 11 постных блюд. Мясные и молочные блюда из меню должны исключиться, ведь еще длится пост. Их место могут заменить символизирующие богатство и достаток пирожки — с капустой, грибами, фасолью, маком. Вареники с вишнями, яблоками, сливами, грушами. В древности на столе в Святой вечер не обходилось и без узвара — компота из сухофруктов, который подавался в глиняном ковшике. Также на столе в Сочельник могут присутствовать рыбные блюда: холодец, юшка, жаркое; салаты из свеклы, редьки, капусты и грибов.
Идеи для ужина в Святой вечере (12 постных блюд)
Кутя из пшеницы с маком
ИНГРЕДИЕНТЫ:
400 граммов пшеницы; 1/2 стакана сахара; 1 стакан мака; 2 столовые ложки меда; 1 стакан очищенных грецких орехов.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Пшеницу перебрать, промыть, всыпать в кипяток, а когда закипит, откинуть на дуршлаг, облить холодной водой, сложить в кастрюлю, залить снова водой, довести до кипения, накрыть крышкой и поставить в горячую духовку на маленький огонь на 2 часа. Когда сварится, вынуть и поставить охладиться.
Мак промыть, запарить узваром, оставить на час. Затем узвар слить, мак отжать и растереть до белого цвета, добавив сахар. Смешать приготовленную пшеницу, мак, дробленые орехи и мед, добавить немного узвара.
Узвар
ИНГРЕДИЕНТЫ:
100 граммов разных сухофруктов: груш, яблок, вишен и слив; 50 граммов изюма, 3 литра воды; 200 граммов сахара; 300 граммов меда.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Перебрать и тщательно промыть сухофрукты, залить их водой, положить мед или сахар, плотно закрыть крышкой и варить на маленьком огне 3 часа. Готовый узвар поставить в холодное место, чтобы настоялся.
Пикантный салат из свеклы
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Свекла
Маринованые огурцы
Чеснок
Кунжутные семечки
Для заправки:
1 ч. л. горчицы
1 ч. л. уксуса 6%
1ч. л. французской горчицы
100 мл растительного масла
соль
перец
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Свеклу испечь в духовке, остудить. очистить, натереть на крупной тёрке. Маринованный огурчик мелко порезать, зубчик чеснока через чеснокодавилку. Всё перемешать залить заправкой, выложить на блюдо. украсить маринованным огурчиком, посыпать кунжутными семечками.
Котлеты свекольные с черносливом
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Репчатый лук
Чернослив
Свекла
Манка
Растительное масло
Постный майонез
Панировочные сухари или мука
Соль
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 головку репчатого лука мелко нарезаем и пассируем на растительном масле, 100 г чернослива без косточек отвариваем и тоже мелко нарезаем. 1 крупную свеклу трем на мелкой терке, заливаем кипятком и тушим под крышкой 15-20 минут, затем быстро вмешиваем 3ст. ст. ложки манки. В остывшую массу добавляем лук и чернослив, солим по вкусу и тщательно перемешиваем. Лепим котлетки, обваливаем в сухарях или в муке и обжариваем в растительном масле. Подаём с постным майонезом.