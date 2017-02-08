Святое и грешное: в Чернигове память Небесной Сотни хотят почтить фестивалем сала
В Чернигове 18 февраля хотят провести Первый Черниговский фест-ярмарка «Сало-2017». Объявления об этом «гастрономический» фестиваль уже появились в интернете. В рекламных публикациях указано, что фестиваль сала приурочен ко Дню Героев Небесной Сотни. Такая неоднозначная идея вызвала оживленное обсуждение в социальных сетях. Черниговцы недовольны тем, что организаторы фестиваля смешали святое с грешным. Организаторы фестиваля: областная агентство регионального развития «Вектор» и Центр общественных инициатив. Сначала среди организаторов фигурировала и Черниговская ОГА, но там нам сообщили, что на самом деле не имеют никакого отношения к этому мероприятию, ведь также недовольны идеей «приурочение» фестиваля сала ко Дню Героев Небесной Сотни. На самом деле Черниговская ОГА проведет фестиваль сала 25 февраля. Готовится специальное распоряжение.