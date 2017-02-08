Святое и грешное: в Чернигове память Небесной Сотни хотят почтить фестивалем сала

despravda | 08.02.2017 | Новости | Комментариев нет

В Чернигове 18 февраля хотят провести Первый Черниговский фест-ярмарка «Сало-2017». Объявления об этом «гастрономический» фестиваль уже появились в интернете. В рекламных публикациях указано, что фестиваль сала приурочен ко Дню Героев Небесной Сотни. Такая неоднозначная идея вызвала оживленное обсуждение в социальных сетях. Черниговцы недовольны тем, что организаторы фестиваля смешали святое с грешным. Организаторы фестиваля: областная агентство регионального развития «Вектор» и Центр общественных инициатив. Сначала среди организаторов фигурировала и Черниговская ОГА, но там нам сообщили, что на самом деле не имеют никакого отношения к этому мероприятию, ведь также недовольны идеей «приурочение» фестиваля сала ко Дню Героев Небесной Сотни. На самом деле Черниговская ОГА проведет фестиваль сала 25 февраля. Готовится специальное распоряжение.

Share Button

Похожие записи

Об авторе

despravda