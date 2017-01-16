Светское событие на Рождественские праздники
16.01.2017 | Социум | Комментариев нет|
Сногсшибательное, взрывное шоу с хорошей порцией юмора и невероятными номерами произошло на Рождественские праздники на сцене Филармонического центра. Марина Маккей появилась в роли легендарной Прони Прокоповны Сирко — героини известного произведения Старицкого «За двумя зайцами». Эта известная самобытная история легла в основу концерта. Но невозможно сказать — что состоялся концерт, это произошло невероятное музыкальное шоу пересыпано песнями и танцами, это просто надо увидеть! И несмотря на Рождественские праздники, когда на Красной площади города происходило Всеукраинский праздник фольклорных коллективов Коза, в зале было полно зрителей, которые горячо и искренне приветствовали творческий коллектив с успешным выступлением.