Свалка на Масанах будет принимать только местные отходы
Ближайшие сельские советы Черниговского района и одна из Репкинского смогут продолжить вывоз мусора на полигон ТБО в районе с. Масаны. Такое разрешение им предоставили депутаты горсовета во время последней сессии. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета. Разрешение касается только окружающих сел и никто дополнительный в этот список не входит. Никакого львовского или любого другого чужого мусора черниговский полигон как не принимал, так и не принимать. Решение же городского совета понадобилось потому, что в связи с истечением сроков действия договоров между коммунальным предприятием «АТП-2528» Черниговского городского совета и сельскими советами, организациями и учреждениями Черниговского и Репкинского районов по обезвреживанию бытовых отходов на городском полигоне ТБО в Масанах, они обратились к городским властям с просьбой возобновить действие договоров в этом году. Но сейчас существует запрет КП «АТП-2528» ЧМР на принятие и захоронения отходов с территорий, не отнесенных к территориальной общины города, установленная решением Черниговского городского совета от 1 сентября 2016 года. Теперь депутаты внесли изменения к этому решению и позволили КП «АТП-2528» ЧМР осуществлять прием и захоронение отходов на договорных началах с заказчиками из Репкинского и Черниговского районов. «За» проголосовали 27 депутатов городского совета.