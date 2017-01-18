«Судьи в отставке»: в Чернигове судьи обустроили кабинет для коллег
В Апелляционном суде Черниговской области открыт кабинет для судей в отставке. С такой инициативой выступил председатель суда Садиг Тагиев, опираясь на пожелания «отставников». Сейчас их 30 человек — столько же, как и работающих судей Апелляционного суда Черниговской области. Причем 14 из которых вышли в отставку совсем недавно. Но моментально расстаться с работой, которой отдали несколько десятилетий своей жизни, крайне трудно. Остается большая потребность в общении с коллегами. Действующим судьям также нелегко прощаться с коллегами, для многих были учителями и наставниками. Их помощь, совет имеют неоценимое значение для тех, кто до сих пор остается «в строю». Апелляционный суд Черниговской области — первый суд в Украине, который сделал такой подарок судьям в отставке. Кабинет оснащен круглым столом для общения, рабочим уголком с компьютером, принтером и доступом к Интернету. Как сообщили «ЗиБ» в пресс-службе суда, в планах — еще больше совершенствование. Открывая кабинет, С. Тагиев отметил: «Теперь каждый из« отставников », проходя мимо здания суда, знать, что здесь его ждет место для работы, где он сможет найти необходимую информацию в Интернете, воспользоваться библиотекой, выпить кофе, поговорить с коллегами на злободневные темы, поддержать дельным советом ». Судьи в отставке в свою очередь поблагодарили за такое внимание и заверили, что суд всегда может рассчитывать на их помощь.