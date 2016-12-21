Судьба украинского управляемого оружия «воздух — земля»
Война на Донбассе поставила много вопросов о состоянии наших вооруженных сил. В частности это касалось авиации, в боях применяла только неуправляемые ракеты и бомбы. Во многих военных специалистов встал вопрос о наличии на складах управляемых ракет класса «воздух — земля», которых немало осталось в наследство от Советского Союза. На территории Украины на момент распада СССР оставалось 1796 ракет типа Х-25МП (МГ, МЛ), 132 ракеты типа Х-59М (фактически 129, потому что 3 имели превышение назначенного срока хранения и эксплуатации) и 69 Х-59 (фактически 31 ибо 33 с превышением назначенного срока хранения и 5 — неисправные). Большой проблемой стало поддержание необходимых условий для хранения и продления ресурса. Поэтому части ракет пришлось избавиться. В конце 2007 года 100 Х-59М 1982-1987 гг. Выпуска с остаточной стоимостью 84 тыс. Грн (17 тыс. Долл.) За каждую удалось продать россиянам. Еще 40 ракет Х-59 и Х-59М продали в 2011 году с остаточной стоимостью около 112 тыс. Грн. (14 тыс. Долл.) За каждую. Отметим, что ракеты Х-59 (М) были приняты на вооружение ВВС СССР во второй половине 1980-х годов и предназначались для использования с борта фронтового бомбардировщика Су-24М. Это была уникальная оружие — высокоточная (точность попадания — 2-3 метра), дальнобойная — до 120 км. После распада СССР их производство на Смоленском авиационном заводе было потеряно, и поэтому Россия была вынуждена покупать их в Украине. А вот ракеты типа Х-25 в Украине попытались сохранить. Авиационная тактическая ракета Х-25МЛ с лазерной головкой самонаведения предназначена для поражения малоразмерных подвижных и неподвижных целей. Их подсветка может осуществляться наземной или бортовой станцией целеуказания. В частности, штурмовики Су-25 используют для этого лазерный дальномер-целеуказание «Клен-ПС». Ракеты были приняты на вооружение еще в 1981 году, ограниченно применялись в ходе войны в Афганистане (1979-1989 гг.) И имели максимальную дальность применения до 10 км. В октября 2013 года Министерство обороны Украины заключило с государственным предприятием «Государственное Киевское конструкторское бюро« Луч »договор на общую сумму 2520000 грн на продолжение назначенного срока службы корректируемых авиационных бомб КАБ-1500Л-ПР и авиационных ракет класса« воздух — поверхность » Х-25МЛ. Уже осенью 2013 года на Повурск полигоне были проведены учебные стрельбы ракет с продленным сроком службы. На сколько ракет хватило денег — неизвестно. С началом войны в Донбассе в мае 2014 летчики Су-25 попытались применить эти ракеты меньшей мере один раз против бронетехники противника (захваченные в десантников БМД и «Нона»), однако неудачно. В дальнейшем случаев применения управляемого оружия не зафиксировано — применялось исключительно неуправляемое вооружение.