Судьба пунктов обогрева в Чернигове в руках ОГА
Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий и существенное похолодание, когда кое столбики термометров опустятся до отметки -20 градусов. Также известно, что вчера черниговские спасатели получили информацию о штормовом предупреждении. Учитывая такие обстоятельства, поинтересовался в Управлении ДСНС Украины в Черниговской области, будут ли устанавливать в городе над Десной традиционные пункты обогрева. «Об установлении пунктов обогрева, то указания дает областная государственная администрация. Она определяет стационарные пункты обогрева — в магазинах и придорожных кафе. А нам указывает места для установки палаток. Пока ни одной команды в этом не было. Но знаем, что сейчас этот вопрос рассматривается », — такой ответ дали в пресс-службе ведомства.