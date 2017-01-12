Суд не будет арестовывать «беркутовцев», которые разгоняли Майдан
Шевченковский районный суд Киева отказал в аресте бойцов расформированного спецподразделения «Беркут», которых обвиняют в разгоне студентов на Майдане Незалежности во время Революции достоинства. 11 января в суде рассматривали дело бойцов Дидюха и Антонова, которые на последних заседаниях ни были. Подозреваемые уверяют, что причиной неявки были проблемы со здоровьем и в подтверждение есть соответствующие справки. Активисты же, которые являются потерпевшими по делу, считают неявку подозреваемых затяжкой. Кроме того, они жалуются на то, что судебные разбирательства могут затянуться на два года, ведь заседания проходят только раз в неделю, на них успевают опросить только одного свидетеля за раз. Напомним, Россия дважды хотела «спасти» подсудимых «беркутовцев».