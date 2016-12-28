Студенты из Нежина стали Дедами Морозами для особых детей
В этом году каждый студент гоголевского университета имел прекрасную возможность стать Дедом Морозом для воспитанников Нежинского городского дома-интерната. Такую акцию было реализовано благодаря инициативе магистрантки филфака Мирославы Годунок, которая уже не первый раз организовывает посещение особых детей. Кстати, студенты Нежинского государственного университета уже давно взяли шефство над реабилитационно-воспитательным учреждением для сирот и детей-инвалидов. Приходят сюда не только по праздникам, но и в будни. Иногда с подарками, а бывает, просто устраивают для особых зрителей спектакля. Когда же наступила новогодняя пора, студенты решили устроить для них настоящий праздник. Поэтому Мирослава с единомышленниками собрали письма желание от воспитанников интерната и предложили студентам стать создателями новогоднего настроения для каждого ребенка. Желание в письмах были настолько простыми, что даже умиляли от сладкой воды до елочных украшений. На призыв помочь откликнулись многие молодые люди с НДУ и не только, присылали посылки даже из Чернигова. Благодаря горячему желанию поддержать детей удалось вручить подарок от Деда Мороза каждому воспитаннику, а их более сотни.