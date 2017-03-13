Студенты черниговского вуза пройдут практику в центре соцслужб
В марте на базе Черниговского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи практиковаться студенты Черниговского национального педагогического университета имени Т. Г. Шевченко (V и III курсов по специальности «социальный работник» и «психолог»). Об этом сообщили в Черниговском городском центре социальных служб для семьи, детей и молодежи. Перед началом практики были проведены организационные мероприятия: инструктаж о порядке прохождения практики, студентам-практикантам предоставлены необходимые документы по запросу. Будущие коллеги ознакомились с нормативно-правовым обеспечением деятельности ЧМЦСССДМ, направлениям и показателям работы за 2016 и текущий годы. Студенты-практиканты вместе со специалистами и психологами социальной службы присоединились к групповой работе и индивидуального консультирования с детьми, находящимися на лечении в областном детском противотуберкулезном санатории «Зеленая роща». Проведенные тренинговые занятия, видеолектории, беседы на сплочение детского коллектива, профилактики негативных явлений, игротеки.