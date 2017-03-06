Студентов возмутили новые правила начисления стипендий
2017 год для студентов Черниговщины, как и всей Украины, начался с не совсем приятных новостей. Минобразования все же ввело анонсирован рейтинг успеваемости, а значит унесло гарантированы стипендии в большинстве. Отныне все решают баллы — чем больше их имеешь, тем лучше. Однако вузовских молодежь жалуется на спонтанность и неподготовленность реформаторского решения, ведь еще в декабре, когда начиналась сессия, даже администрация учебных заведений не обладала точной информацией о новом стипендиального порядке, и это дезориентировало студенчество, которое составляло экзамены … Сейчас, когда рейтинги в вузах уже обнародованы и первые счастливчики получили 1100 гривен «новой стипендии», а те, кому рейтинговый барьер оказался не под силу, горько вздохнули, стали заметными и поразительные недостатки нововведения. Больше всего жалуются студенты на так называемый 40-процентный вакуум. То есть только 40% студентов из академгруппах сейчас имеют право на стипендию. Рассчитывают эту цифру по количеству бюджетников в группе. К примеру, если их 10, то стипендию будут получать четверо студентов с самыми высокими баллами. К тому же, если в этой группе все разумные и учатся хорошо, то за места в рейтинге воспламенится нешуточная борьба и даже один балл разницы играть роль. В таком случае тяжелая дилемма выпадет и на плечи преподавателей, которые выставляют оценки. Но если в группе, например, 20 бюджетников, то это аж 8 стипендиатов. И, допустим, этот вуз не очень престижный. Тогда к заветной восьмерки, что гарантирует стипендии, попадают далеко не отличники, а студенты со средним баллом 67 от 100 максимальных, то есть — троечники. Поэтому кто-то остается стипендии, добросовестно учась, а кто-то н получит только благодаря «удачным» обстоятельствам, особо не напрягаясь. Такие прецеденты уже есть красноречивые подтверждения на практике. И это только, как говорится, одна сторона медали … Казалось бы, рейтинг должен мотивировать, но во многих желание стараться и бороться за стипендию в таких условиях наоборот — отпадает. Тем более, если она была едва ли не единственным средством к существованию. К тому же, в большинстве вузов области уже повысили цены за проживание в общежитии, и теперь за месяц со студенческого кармана нужно выложить не 340-350 гривен, как раньше, а на сотню больше.