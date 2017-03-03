Студентка из Черниговщины покорила жюри и зрителей Международного фестиваля
03.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
Недавно в Киеве при поддержке Mиниcтepcтвa культуры Украины состоялся Международный фестиваль-конкурс талантов «Украина объединяет мир». На него прибыли около 2000 участников из Украины и стран ближнего зарубежья. Бешеная конкуренция и высокий уровень исполнительского мастерства побудили каждого участника выкладываться на полную. Нежин на конкурсе представляла студентка третьего курса факультета культуры и искусств Гоголевского вуза Ирина Шевченко. Она одержала победу в номинации «народный вокал».