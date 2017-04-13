Страстная пятница: обычаи и традиции украинцев
Страстная пятница — самый строгий день Страстной недели. В этом году она приходится на 14 апреля. Мы расскажем, что в этот день можно делать, а что запрещается, согласно украинским обычаям.
Что нельзя делать в Страстную пятницу
В Страстную пятницу следует полностью отказаться от еды. Вечером можно съесть хлеба и воду.
Также нужно избегать веселья и различных развлечений.
Кто в Страстную пятницу смеется, тот весь год будет плакать,
— говорит народная поговорка.
В этот день нельзя выполнять работу по дому: ни шить, ни резать, ни убирать. Следует завершить все уборка в Чистый четверг.
Нельзя работать и на земле. Украинцы верили, что если посеять или посадить что-то в этот день, то урожая не будет.
По поверью, в страстную пятницу надо отказаться от стрижки и окрашивания волос или любых других косметических процедур.
Что делать в Страстную пятницу
В Страстную пятницу христианам стоит посетить богослужение и помолиться.
Наши предки считали, что если принести с богослужения 12 горящих свечей и расставить их в доме, то это обязательно принесет в дом благополучие и удачу на следующий год.
Хотя в Страстную пятницу работать нельзя, но разрешено выпекать куличи.
В народе говорят, что выпечка, приготовленная в Великую пятницу, не испортится и не покроется плесенью, а также иметь целебную силу.
Также есть народное поверье для мам — в этот день отлучить ребенка от грудного вскармливания — такой малыш должен быть здоров и силен.