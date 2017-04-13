Страстная пятница 2017: значение, приметы, заговоры, обряды и молитвы
Чтобы понять, что такое Страстная пятница и она должна означать для нас — необходимо вспомнить события, которые происходили ровно две тысячи лет назад.
Страстная пятница это один из самых важных периодов перед светлым праздником Воскресения, когда люди вспоминают о муках Христа в Страстную пятницу и откладывают любую физическую работу. Мы расскажем вам о традициях, обычаях, обрядах, заговорах и приметы Страстной пятницы.
Что означает Страстная пятница 2017 перед Пасхой
И все-таки, что же означает Страстная пятница перед Пасхой для нас — людей, которые живут в современном мире? В Страстную пятницу в 2017 году по традиции важно помнить о распятии и страдания Иисуса Христа на кресте. В этот период христиане вспоминают о том, что предшествовало Вознесения Христа — страшных муках, смерти и погребения.
В Страстную пятницу на служениях читают двенадцать евангельских отрывков, повествующих о событиях на израильской горе Голгофа. По традициям, в Страстную пятницу нельзя физически работать, ходить на развлекательные мероприятия и устраивать себе плотные обеды. Для тех, кто соблюдает пост, Страстная пятница это самый строгий день по рациону пищи. В Страстную пятницу некоторые существенно ограничивают себя в еде и употребляют только хлеб с водой.
Вынос Плащаницы в Страстную пятницу: когда выносят и по сколько
В Страстную Пятницу в церкви не бывает литургии, ведь в этот день Иисус принес Себя в жертву ради людей. Вместо нее читают Евангелие о страданиях Христа. Также во время богослужения, в три часа дня, точно по времени, выносят Плащаницу — плат с изображением Иисуса, лежащего во гробе. Плащаницу выносят из алтаря и устанавливают в центре храма на возвышении, украшенном цветами и умащенном благовониями. Вечером в Страстную пятницу проходит вторая служба, во время которой верующие стоят со свечами в руках, Плащаницу обносят вокруг храма.
Страстная пятница 2017: молитвы
В Страстную пятницу нет особенных молитв, так как в этот день нужно читать места из Евангелия, повествующие о страданиях Христа. Мы можем внимательно слушать богослужений и пению, повторяя их про себя.
Днесь содержит гроб Содержащаго дланию тварь, покрывает камень покрившаго добродетелию небеса, спит Жизнь и ад трепещет, и Адам от уз разрешается. Слава Твоему усмотрению, им же сделав все вечное упокоение, Ты дал нам Бог всесвятое из мертвых Твое воскресение.
Страстная пятница: что можно и чего нельзя
С давних времен в этот день недели женщинам недопустимо было шить, прясть и убирать, а мужчины не рубили дрова и откладывали в сторону тесак. Интересно, что все была работа, которую можно было выполнять — это приготовление куличей и посев на огороде или в поле.
Пасха, который обязательно выпекали в домашней печи, прикрывали священной ивой. Затем ее использовали как оберег от нечистой силы, отгоняющий все плохое. Страстная пятница это всегда благоприятный период для того, чтобы урожай был хорошим, поэтому в этот день раньше пытались посять немного укропа или гороха. А вот сажать ничего нельзя, так как воткнутые в землю железные предметы в этот день несут беду.
Приметы на Страстную пятницу в 2017 году
Страстная пятница — приметы и обычаи этого дня — говорят, что хлеб, испеченный в Великую пятницу, а не заплесневеет и даже может вылечить от болезней. После пятничной службы на Страстную пятницу можно принести в дом 12 горящих свечей и не гасить их, пока они не догорят до конца. Как утверждает примета на Страстную пятницу, это принесет в ваш дом благополучие и достаток на весь следующий год.
Запомните раз и навсегда, что в Страстную пятницу приметам нельзя плевать на землю. Говорят в народе говорят, что кто-то плюнет на землю, от того на весь год все святые отвернутся.
Заговоры на Страстную пятницу
Есть один обычай на Страстную пятницу, который выполняют для того, чтобы в доме никогда не было ссор, а все члены семьи жили мирно, без расстройств. Когда вы печете кулич, нужно свернуть из теста небольшой «колобок» и затем испечь его месте с пасхой. Когда он будет готов, одну половинку нужно надкусить и съесть, а вторую хранить в течение года. Желательно спрятать ее за иконой, приговаривая таким заговором на Страстную пятницу: «Господи, спаси, сохрани, обороны. Ныне и присно и во веки веков. Аминь ».