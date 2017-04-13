Страстная пятница 2017: разрешения и запреты
В Страстную пятницу был распят Иисус Христос. В этом году этот день приходится на 14 апреля.
Страстная пятница — день исключительный, так как в этот день осуществляют литургию.
В этот день нужно воздерживаться от принятия пищи до выноса Плащаницы (плат, на котором изображен в полный рост Господь Иисус Христос, лежащий во гробе — Ред.), А после этого можно есть только хлеб и пить только воду.
Обычаи и традиции Страстной пятницы
Во многих регионах в Страстную пятницу необходимо печь куличи. И хотя церковь рекомендует завершить приготовления пасхального стола в Великий четверг, народные поверья рекомендуют красить яйца и печь куличи именно в пятницу.
Перед работой обязательно прочитайте молитву Отче наш, а потом, когда сказав «Господи, благослови» начинайте замешивать тесто. Также необходимо помнить, чтобы пасха получилась пышной и вкусной, никто не должен видеть тесто, а когда она будет выпекаться в духовке, нельзя громко разговаривать и хлопать дверью.
В этот день категорически запрещается работать по дому. Уборка должно быть закончено в Чистый четверг. Те, кто занимается стиркой, уборкой, шитьем в этот день берут на себя большой грех — необходимо только поститься и молиться, вспоминая страдания Христа.
Большим грехом считается работа на земле. В этот день нельзя ничего сажать. Говорят, что если посеять пшеницу или посадить что-то в этот день — урожая не будет.
В Страстную пятницу необходимо воздержаться от употребления алкоголя и плотских утех. Люди, которые напиваются в этот день рискуют стать алкоголиками. Дети, зачатые в Страстную пятницу рождаются больными или в будущем становятся преступниками.
Чтобы сохранить здоровье необходимо отказаться в Страстную пятницу от стрижки, окрашивание волос и вообще любых косметических процедур.
Также если день рождения или личный праздник выпадает на этот день, то его лучше перенести. Веселиться в день всемирной скорби совершенно не приветствуется.
Поверье в Страстную пятницу
В Страстную пятницу нельзя плевать на землю. Народные приметы говорят, что кто плюнет на землю — от того на весь год все святые отвернутся.
Пояса и любая выпечка, которую испекли в Страстную пятницу не плесневеет. Кусочек такой пояса сохраняют весь год и дают больному человеку. Также кусочек кулича весь год, до следующей Пасхи, сохраняют в доме по иконами — такой оберег защищает от пожара.
Нельзя стирать в Страстную пятницу. Существует поверье, что если в этот день постирать белье и вывесить сушиться, то на ней появятся следы крови.