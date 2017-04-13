Страстная пятница 2017: что можно и нельзя делать
Страстная пятница является самым строгим и печальным днем Великого поста, в который нельзя принимать пищу кроме хлеба и воды к совершению церковного обряда выноса плащаницы, который происходит в три часа дня. Считается, что именно в это время Иисус Христос испустил дух на кресте. Плащаница — это отрез ткани, на котором написан или вышит образ Сына Божьего в полный рост, символический погребальный саван.
Учитывая важность этого дня в религиозном смысле существует целый ряд других ограничений.
Страстная пятница — что нельзя делать
Кроме строгого ограничения в еде, верующий должен максимально отказаться от других мирских забот.
Запрещается выполнять сельскохозяйственные работы, ведь в коем случае нельзя забивать железные предметы в землю — видимо, по аналогии с пробиванием гвоздями к кресту.
Также и по дому работать нельзя. Поэтому очень важно закончить уборку и стирку в Чистый четверг. Готовить тоже нежелательно. Нельзя касаться острых металлических предметов и в доме: не занимайтесь шитьем и вышивкой, ничего не режьте — хлеб можно только ломать.
Кстати, о хлебе. Часто спрашивают, можно печь куличи в Страстную пятницу, ведь вроде это и работа по дому, и праздничные приготовления, которые были желательно закончить в четверг. Ответ не столь однозначна, ведь в разных приходах священник может толковать духовные тексты по-своему, и рекомендовать разное. Но во многих регионах Украины все же считается, что это как раз важное исключение. Более того, существует поверье, что испеченный в Страстную пятницу хлеб особенно полезен и будет не портиться очень долго. Перед такой работой необходимо произнести молитву «Отче наш» и спросить Господа о благословении.
Нельзя посещать развлекательные мероприятия. Страстная пятница — день скорби.
Страстная пятница — что можно делать
Разумеется, можно и стоит посетить богослужения и молиться. После пятничной службы заберите с собой двенадцать свечей, с которыми вы стояли в храме. Зажгите их в доме, пытаясь охватить все уголки, и не гасите, пока не догорят сами. Это очистит атмосферу в доме и привлечет блага. Также, когда будете проходить домом со свечами, обратите внимание на потрескивание — это испорченная вещь, обведите свечой вокруг нее несколько раз против часовой стрелки и перекрестки. Другие обряды и заговоры выполнять нельзя!
Теперь вы знаете, что делают в Страстную пятницу, а какие работы выполнять нельзя, поэтому распланируйте предпасхальный неделю мудро и старайтесь все успеть. Желаем успеха!