Страсти по-итальянски: черниговку из-за ревности облили зеленкой
28.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Черниговский горотдел полиции обратилась жительница областного центра 1959 года рождения. Женщина заявила, что на нее в районе улицы Попова напала 53-летняя женщина. Об этом стало известно из собственных источников. Нападающая облила женщину зеленкой и порвала ей цепочку с металла желтого цвета (осталась только часть, а другой части и крестика пострадалая не нашла). Более того, нападающая заявила, что совершила нападение из-за того, что считает пострадавшую любовницей своего мужа.