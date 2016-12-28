Странная ДТП на Ремзаводе: лукавый пешеход или погрешность водителя
На проспекте Мира возле остановки общественного транспорта «Ремзавод» 27 декабря около трех часов произошло ДТП, в котором пострадал один человек — автомобиль наехал на пешехода. Прибыв по указанному адресу, патрульные увидели, что под задними колесами микроавтобуса лежит человек. Когда ему помогли выбраться из-под машины, он рассказал правоохранителям, что проходил рядом с микроавтобусом, когда тот неожиданно начал двигаться задним ходом и наехал на него. Совсем другую информацию патрульным предоставили свидетели происшествия, которых оказалось немало. Люди рассказали, что, когда машина начала движение, мужчина ударил рукой по корпусу и быстро, пока водитель выходил из машины, залез под днище. Уже оттуда человек звал на помощь. Патрульные вызвали следователя по расследованию ДТП. В настоящее время проводится проверка.