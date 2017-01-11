Столичные бездельники посягнули на черниговский Lanos
Криминальная полиция Чернигова вместе с коллегами из Главного управления Национальной полиции в Черниговской области задержала двух ранее судимых жителей Киевщины, которые похитили легковушка у жителя областного центра. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. В начале ноября прошлого года в полицию с заявлением обратилась жительница Чернигова и сообщила, что ночью неустановленные лица незаконно завладели ее автомобилем «Daewoo Lanos». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции Черниговского отдела полиции совместно с управлением уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Черниговской области установили, что незаконное завладение автотранспортом совершили двое безработных, ранее судимых жителей Киевской области. Злоумышленники в содеянном сознались и дали правдивые показания. Похищенный автомобиль изъят и возвращен владельцу. Подозреваемые задержаны и помещены в следственный изолятор г.. Киев. Как сообщил начальник Черниговского отдела полиции Сергей Кагитин, информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством) — наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. Продолжается досудебное расследование.