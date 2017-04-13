Столичное эхо черниговской банды: опять подрались подростки
В Киеве на Лесном массиве подростки жестоко избили сверстника. Об этом сообщает волонтер Леся Литвинова. По ее словам, драка произошла в полдень во дворе жилого дома в 100 метрах от школы. Лежащего на земле парня били ногами, он закрыл голову руками и пытался защититься от ударов. При этом, как и Чернигове, дерущихся окружили плотным кольцом сверстники — и ребята, и девушки. Здесь их было около двадцати. Все примерно одного возраста — 8-10 класс. Девушки кричали что-то одобрительное, мальчишки наперебой давали советы тому, кто бил. «В десяти метрах стоит машина скорой помощи. Водитель, открыв дверь, с интересом наблюдает. Мимо проходят взрослые. Разные. Осматриваются и идут дальше. То связываться не хотят, то ли считают это нормой жизни … Пока разнимала, пока вызвала полицию, успела немного разобраться. Парень имел несчастье в школе задеть на ходу плечом девочку. Девочка такая с «хозяев жизни». Курит тут же, на лавочке, рассказывает мне о моем месте в этой истории нецензурными словами, ждет с нетерпением наряд полиции, мол, «хочу посмотреть, кто и что мне сделает …» — рассказала Леся Литвинова Она также отметила, что не стала ждать окончания истории. Дождалась приезда патруля, убедилась, что парень заявление писать будет, и уехала. Известно, что полиция с момента вызова ехала полчаса. «За это время его уже и убить можно было спокойно. Тем более, что никому дела до этого не было … »- отметила волонтер. Интересно, что на этот раз скажут защитники черниговских «бандиток»? Неужели опять агитировать, что всех надо простить и все забыть, ведь это дети.