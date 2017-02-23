Стоимость реконструкции стадиона «Юность» выросла почти вдвое

despravda | 23.02.2017 | Социум | Комментариев нет

Полтора года назад тогда еще кандидат в депутаты Сергей Березенко взялся активно помогать городу обновить спортивную инфраструктуру. Одним из масштабных проектов совместно с областной властью, городской, а также Федерацией футбола должна стать реконструкция стадиона «Юность». В 2015 году говорили о сумме 20-23 миллионов гривен. Время истекло. Реконструкция до сих пор не началась. Однако, по словам чиновников, в прошлом году таки разработали проект. И вот на заседании исполкома областной Федерации футбола ее голова Геннадий Прокопович и директор департамента семьи, молодежи и спорта Нина Лемеш объявили, что стоимость реконструкции уже стоит не 20, а … 37000000 гривен. То есть почти вдвое больше, чем говорили полтора года назад. Остается только выделить эти деньги и, как любят говорить чиновники, освоить их.

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