Сто аптек стали участниками программы «Доступные лекарства» на Черниговщине
На компенсацию в Черниговской области стоимости медицинских препаратов, предусмотренную правительственной программе «Доступные лекарства», государство выделило более 13 млн гривен. Деньги уже поступили в местные бюджеты. — Хочу заверить все аптечные сети, Правительство будет очень своевременно и качественно компенсировать стоимость лекарств, а украинский заверить в том, что программа, которая начата, носит абсолютно системный характер. Пожалуйста, пользуйтесь, получайте по назначению врача бесплатные лекарства и будьте здоровы. Все остальное, что необходимо, сделает правительство, — подчеркнул Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. На участие в этой правительственной программе согласились почти сто аптечных учреждений области. С ними уже заключены соответствующие договоры. Определить такую аптеку можно по специальной наклейкой. Как рассказала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун во время пресс-брифинга в украинском кризисном медиа-центре, в проект «Доступные лекарства» присоединились 35 производителей. Это 18 производителей из ЕС, 15 — из Украины, израильский — «Тева» и один производитель с Индии. Сердечно-сосудистые заболевания — 16 МНН (МНН — международное непатентованное название (действующее вещество)) и 127 торговых названий, бронхиальной астмой — 3 МНН и 6 торговых названий, сахарным диабетом второго типа — 2 МНН, 24 торговые названия. В целом это 157 лекарств-участников программы. Из 157 наименований 21 — это 100% бесплатные лекарства для больного по трем нозологическим группам. Это диапазон от 8 до 525 гривен. В Министерстве здравоохранения Украины заверили, что в дальнейшем список производителей-участников будет расширяться. Механизм компенсации разработан детально, поэтому и врачам, и пациентам можно подробно с ним ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения Украины.