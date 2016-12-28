Стипендия по рейтингу: правительство порадовало будущих математиков и инженеров
Кабмин утвердил выплату академических стипендий студентам высших учебных заведений на основании рейтинга и минимальную стипендию на уровне 1,1 тыс. грн с 2017 года. Соответствующее решение было принято сегодня, 28 декабря, на заседании правительства. Первый заместитель министра образования и науки Владимир Ковтунец отметил, что основой для формирования рейтинга будет успеваемость студентов, хотя роль будут играть и другие факторы. По его словам, минимальный размер стипендии составит 1,1 тыс. Грн, повышенной — 1,6 тыс. Грн, а также для отдельных важных специальностей размеры стипендий будут повышены: учителя математики, информатики, естественных наук, некоторых инженерных специальностей (горная и нефтегазовая дело ) — 1,4 тыс. грн, а повышенная — 2,36 тыс. грн. Ковтунец также озвучил идею, что в дальнейшем в эту систему можно будет ввести принцип позитивной дискриминации в отношении студентов с инвалидностью, чтобы давать им дополнительные баллы для занятия более высоких мест в рейтинге и увеличить их шансы на получение академических стипендий. Решение было принято с условием дальнейшей доработки с заинтересованными ведомствами.