Старейший памятник Чернигова — памятник Пушкину
27.12.2016 | Социум | Комментариев нет|
Памятник Александру Пушкину на черниговском Валу открыли 8 октября 1900 в честь 100-летнего юбилея литератора и его пребывания в городе в мае 1820 и августе в 1824 году. Более тысячи рублей на монумент собрали на литературном вечере, который состоялся по инициативе губернаторского супругов Андриевский. Остальные средства поступила от Дворянского собрания, губернского земства и из добровольных пожертвований. Бюст был изготовлен Карлом Берто в мастерской художественного литья Штанге в Петербурге по проекту черниговского художника Г. Коваленко.