Сретение Господне в 2017 году — приметы и традиции
Одним из крупных православных праздников считается Сретение Господне, которое будет отмечаться ежегодно фиксированную дату (не является переходным) — 15 февраля, что в 2017 году приходится на среду. Данное событие почитается во всех верующих на территории современной России, Белоруссии и Украины, а также в других странах, исповедующих православную веру. Католики не относят данную дату к большим праздникам, а многие из них не отмечают этот праздник вовсе.
Что такое Сретение и что это за праздник
Само слово имеет давние славянско-церковные корни и переводится как встреча . В этот день Дева Мария впервые после рождения своего любимого Сына вошла с ним в храм, где встретил их трехсотлетний старец Симеон Богоприимец. Ему было предсказано, что его жизненный путь не закончится до тех пор, пока он не увидит своими глазами Мессию. И при первом же взгляде на святого младенца мудрый священнослужитель увидел в нем Сына Божьего.
Сретение Господне в 2017 году приметы и традиции
Сретение Господне в 2017 году — традиции празднования
Для православных христиан Сретение Господне — великий двунадесятый праздник, в который запрещается работать на себя, только на благо других людей (см. Православный календарь на февраль 2017 года). Этот день принято встречать в молитве, обязательно посетить храм. После праздничного служения все верующие возвращаются домой с особым символом этого дня — свечей (иначе Сретения называют «Днем свечей»), ведь огонь в этот день имеет особую лечебную силу. Такие свечи принято хранить весь год до предстоящего праздника, оставив их в углу у иконостаса. Особый огонь этих свечей изгоняет злых духов, поправляет здоровье, оберегает дом и всех, кто в нем находится.
История праздника
Сам праздник начал отмечать с четвертого века нашей эры. До тех пор наши славянские предки на эту дату отмечали другой праздник — день языческого бога-громовержца Перуна. С тех пор считается, что дата 15 февраля относится к магических чисел, которые можно хоть немного прикоснуться к необычной силе — силе природы. В этот день особой мощью обладает вода. Ее запасается в специальные сосуды и берегли в семье как зеницу ока. Глоток такой воды помогал справиться с недугом, облегчал муки, даже предсмертные. Сретение переняло многие славянских традиций, которые, однако, не одобряются современной церковью.
Народные приметы и обряды на Сретение Господне
Ранее в этот день дети бежали во двор, чтобы перед сном заговорить садившееся солнце: считалось, что в этот день можно увидеть светило даже после его захода.
Огонь свечей также использовали в обрядах: им поджигали гриву лошадей, чтобы они не болели. Девушки же поджигали кончики волос в уверенности, что так их локоны будут гуще и крепче.
В этот праздник, много следили за погодой и поведением животных. Считалось, что на Сретение зима и весна встречаются, а Ветхий Завет меняется Новым.