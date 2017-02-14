Сретенье Господне 2017: что нельзя делать, народные приметы
Сретение Господне — один из 12 главных церковных праздников отмечается 15 февраля.
Слово «сретение» на старославянском языке означает «встреча», а второе значение этого слова — «радость». Поэтому этот праздник символизирует не просто приношение младенца Иисуса в храм и встречу Симеона и Анны с младенцем Иисусом, но и встречу всего человечества в лице старца Симеона с Богом.
Сретение Господне-2017
Сретение Господне — один из 12 главных церковных праздников отмечается 15 февраля.
Сретение Господне: что нельзя делать в этот день
Православные в дни святых праздников должны:
— не ругаться;
— не делать уборку – традиция не прибираться в доме, не работать в огороде и не рукодельничать в праздничные дни берет начало с дней возникновения христианства на Руси, когда религия насаждалась насильно: чтобы собрать новообращенных христиан в храме в разгар страды, требовалось запретить им работать под страхом божьего наказания;
— не стирать;
— не работать в огороде;
— не мыться – однако душ принять в святые дни все же можно. С логической точки зрения толкование этого запрета таково: чтобы протопить баню нужно наколоть дров, наносить воды, несколько часов следить за печкой – то есть работы достаточно много.
Также на Сретение не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу, так как она может кончиться плохо.
Многие задаются вопросом: «Можно ли вязать в церковные праздники?» Запрета церкви на рукоделие в праздничные дни не существует, поэтому современные мастерицы, которым это занятие приносит удовольствие, могут творить в любой день, не забывая о Творце и необходимости посещать его храм.
В общем и целом, как и в любой двунадесятый праздник, в день Сретения Господня нежелательно работать. Исключением являются те случаи, когда работу необходимо выполнять во благо других людей.
В этот день стоит обязательно посетить церковь, так как в день Сретения Господня в храме совершается особое торжественное богослужение и служится молебен. Из церкви домой лучше захватить сретенские свечи, так как свечи в этот день освящаются специальным чином. Эти свечи нужно бережно хранить в течение целого года. Так называемые Сретенские свечи зажигают в особо тяжелые минуты жизни при молитвенном обращении к Богу. Это могут быть болезни или жизненные трудности и неурядицы. Сретенская свеча наполнена глубоким смыслом и освящает сердца Святым Духом.
Народные приметы
В народе этот день считался днем первой встречи весны (вторая встреча приходится на Сороки, третья — на Благовещенье). Сретенские морозы считались последними, после них крестьяне не решались пускаться в дальний путь на санях. Этот день был одним из самых больших праздников весны.
Отметим, что в северо-западной Руси праздник был известен под названием Громниц. В этот день было принято приносить в церковь для освещения свечи. В дальнейшем их зажигали во время грозы и грома, чтобы отогнать беду. Громницы (так называли сами свечи) давали также в руки умирающим, чтобы к нему не смогла подойти нечистая сила. Также в этот день иногда поджигали друг другу волосы — это считалось верным средством от головной боли.
В Сретенье всегда заботились о домашней птице. Например, начинали кормить кур овсом, приговаривая: «Корми кур овсом — летом будешь с яйцом». И наоборот: «Если птица напьется воды (то есть не поест) — наберутся хозяева беды».
С этим праздником также связано и множество поговорок. Например: «Сретенье — зима с летом встретились»; «Солнце на лето, зима на мороз»; «У дня больше света, у ночи меньше стужи».
Также были и приметы на погоду. Считалось, что если метет снег — будет поздняя весна. На это уже указывало небо с множеством белых звезд. По погоде на Сретенье судили об урожае трав: бросали поперек дороги палку и наблюдали — если снег заметет ее, то травы будет мало. А вот если в этот день тихо и солнечно, то уродится лен. Капель предвещала урожай пшеницы, а ветер — плодородие фруктовых деревьев.