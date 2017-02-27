Средняя зарплата черниговцев — 4000 гривен
27.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
В 2016 году на предприятиях, в организациях и учреждениях г. Чернигова (с числом наемных работников 10 и более человек) были заняты в среднем 75,3 тыс. Штатных работников. Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Черниговской области. Среднемесячная номинальная заработная плата штатного работника областного центра по сравнению с 2015 годом выросла на 21% и составила 3996 грн. Это больше в 2,5 раза законодательно установленной минимальной заработной платы (1600 грн), но на 0,1% меньше среднеобластного показателя (4002 грн). Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в г.. Чернигове на 1 января 2017 составляла 8,8 млн.грн, из них две трети долга приходится на действующие (экономически активные) предприятия.