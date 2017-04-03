Среди содержащихся в «реабилитационном центре» были девушки, старики и иностранцы
Среди содержащихся в так называемом «реабилитационном центре» на Черниговщине были девушки, старики и иностранцы Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко. «В течение очень долгого времени они занимались тем, что по заказу родных за деньги вывозили туда граждан и путем физического насилия, принуждения к труду, содержание в незаконных закрытых помещениях, в том числе карательного типа, заставляли этих людей отбывать определенный срок», — рассказал Луценко . В свою очередь один из спасенных из рабства рассказал, как их били и принуждали к труду. «В лесу заготавливали древесину, запрягали людей в гужевую повозку вместо лошадей, а сзади надзиратели подталкивали и били палками. Там даже был один мальчик из Синегала », — рассказал спасенный.