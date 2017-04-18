Среди любителей кофе появилась новая модная тенденция
В последнее время появилась модная тенденция вместо полноценного завтрака добавлять в свою утренний кофе кусочек сливочного масла. Для чего? Разберемся! Существует мнение, что такой напиток заряжает энергией на целый день и может помочь похудеть. Предлагаем несколько причин добавлять сливочное масло в кофе.
Повышает работоспособность
Кофе сам по себе энергетический напиток, который отлично бодрит. Но такая смесь помогает обеспечить наш организм всеми необходимыми жирами, надолго утоляет чувство голода и повышает уровень активности.
Уменьшает талию
Так, делайте такой кофе для вашей любимой каждое утро. Ей понравится, а вам придется по душе результат, который не заставит себя долго ждать. Главное — не переусердствовать.
Укрепляет кости
Масло — молочный продукт, содержащий кальций. Конечно, оно не будет давать вам суточную норму этого элемента, но если вы не любите сыр — добавляйте масло в кофе каждое утро. На самом деле, практика добавления масла в кофе не является новой идеей. На протяжении многих веков люди из разных уголков Азии оказывали своей кофе бархатного и изысканного вкуса именно с помощью масла. Попробуйте и вы начать завтрашнее утро с кофе со сливочным маслом.