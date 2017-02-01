Справку о несудимости теперь можно получить в сервисном центре МВД
С 1 февраля территориальные сервисные центры МВД по всей Украине будут выдавать справки об отсутствии судимости. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины. Заказать справку можно будет независимо от места регистрации со вторника по субботу с 9:00 до 18:00 (в субботу до 16:45) без обеденного перерыва. Запрос на получение справки заполняется непосредственно у администратора территориального сервисного центра МВД. А вскоре это можно будет сделать и онлайн. Для получения справки о несудимости заявителю нужно: — обратиться к удобному по месту расположением территориального сервисного центра МВД (список контактов и адресов на сайте Главного сервисного центра МВД) — Показать должностному лицу территориального сервисного центра МВД документ, удостоверяющий личность, и предоставить его копию; — Для лиц, которые были ранее судимы, необходимо иметь документ, удостоверяющий текущую отсутствии судимости. Срок действия справки не определяется, поскольку она предоставляется на дату осуществления проверки. Предоставление справки осуществляется бесплатно в срок до 30 календарных дней со дня поступления запроса.