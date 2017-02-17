Спортивный журналист презентовал новую книгу
Автор книги «Спортивное созвездие» (2014 г.), соавтор семи книг на военно-патриотическую, краеведческую тематику снова порадовал нас своей небольшой новой книгой (выпуск второй) «Спортивное созвездие Черниговщины», которую он представил в библиотеке им. Короленка. В своей книге он рассказал о 11 ведущих спортсменов и тренеров, которые своими достижениями прославили нашу Черниговщину. В свое время Виктор Береговой работал в газетах «Черниговские ведомости», «Черниговский вестник», «Наш край» и многих других. Член Национального союза журналистов, известный спортивный обозреватель. За свой труд награжден в 2009 году золотой медалью украинской журналистики. Сергей Назарович Бубка, Президент НОК Украины, в 2010 году вручил Благодарность за вклад в развитие олимпийского движения в Украине. После презентации книги директор Департамента семьи, молодежи и спорта Нина Лемеш передала редкие книги представителям городских библиотек. Виктор Григорьевич дарил всем желающим книгу со своим автографом и фотографировался с ними.