Спорт, оружие и каратэ: черниговцы рассказали как себя защитить
Ухудшение криминогенной ситуации заставляет все больше людей задуматься над тем как защитить себя и свою семью от потенциальной угрозы. Кто-то ставит более надежные замки в квартире, кто-то покупает газовый баллончик, а кто-то предлагает легализовать оружие. В день, когда часть черниговцев проводит Марш владельцев оружия отстаивая ее легализации, мы поинтересовались, что думают черниговцы о своей безопасности. Жители города отвечали на вопрос «Каким образом защитить себя от злоумышленника? Поможет самозащиты легализация оружия? »- Быть в первую очередь осторожными, заботиться о своих близких. — Так как у меня двое детей, то для меня самое главное их безопасность. Не пускать по вечерам их самих гулять, давать им с собой телефон. — Я думаю, лучше всего привлекать детей, на мероприятия, которые отвлекают от всех этих плохих вопросов — Думаю чем больше будет оружия, тем больше будет преступлений. Например, неадекватный человек берет у родственника оружие и делает свои дела. — Расширение возможностей самообороны. Хотя бы та легализация оружия. — Навыки самообороны. Каратэ там и всякие хуки. — Человек, который не умеет пользоваться оружием и будет его носить это только усугубит криминогенную ситуацию — Нужно развивать спорт. Детей отдавать в спорт, и чтобы они не ходили по по семействам — Если у человека есть умысел, то он его реализует. В принципе я за легализацию коротко ствольной огнестрельного оружия. — Ничего не стоит делать. Кто хочет тот и так доберется. — Лично мое мнение, я бы себе купил некий «травмат», потому что на улицах много преступности.