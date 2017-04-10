Спорт не панацея: девушка, которая жестоко избила ровесника, занималась спортом
10.04.2017 | Социум | Комментариев нет|
В Чернигове сейчас находится Уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба. Он утверждает, что все участники жесткого избиения виноваты. И те, кто бил, и те, кто снимал. «Мне интересно, кто-то пообщался с родителями тех, кто снимал и наблюдал за этим? — возмутился Николай Кулеба. — Все сегодня говорят, что надо заниматься спортом. Так вот, эта девушка, которая била, занималась спортом. Но она воспитывалась без отца. А где он? Почему он не отвечает? ». Свою позицию высказал и губернатор и заместители. Николай Конопацкий — начальник управления образования ОГА — заверил, что конкретно виновного в жестокости нет. Однако отметил, что сегодня 99% образовательной программы направлены на обучение и совсем мало на воспитание.