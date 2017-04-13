«Специалисты» стали «магистрами»: правительство отменило совковый образовательно-квалификационный уровень
Министерство образования и науки Украины отменило образовательно-квалификационный уровень «специалист». Теперь в нашем государстве будет пять образовательно-квалификационных уровней: младший бакалавр, бакалавр, магистр, доктор философии и доктор наук. Поэтому для получения бакалавра уже будет означать получение полного высшего образования. Исчезает и понятие «кандидат наук». Все, кто защитили диссертацию, станут докторами философии. А нынешние кандидаты наук по собственному желанию смогут получить диплом доктора философии. Ранее полученный диплом специалиста приравнивается к диплому магистра, несмотря на надпись «специалист» на нем. Эксперты убеждены, что благодаря реформе мы отходим от советской классификации и переходим к европейским стандартам.