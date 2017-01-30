Спасти рядового предпринимателя: черниговцы хотят уменьшения местных налогов
Из-за повышения минимальной зарплаты, отчислений и штрафов представители малого бизнеса пытаются найти выход из сложной ситуации. Одни уже начали сворачивать свой бизнес, вторые — в раздумьях, третьи — требуют снижения единого налога для 2-х группы предпринимателей. Во время заседания круглого стола известный общественный активист и предприниматель Светлана Жимолостнова предложила последовать примеру коллег из других городов, которые добились уменьшения налога. «Процент единого налога для 2-й группы уже снизили в Днепре — до 10%, в Сумах — до 9%. Нам надо тоже подготовиться к следующей сессии и требовать того же самого в нас. Надо с чего-то начинать », — сообщила Жимолостнова. В декабря 2016 года закрыли ФОПы 1324 черниговцы. Такая же тенденция сохраняется и в начале 2017.