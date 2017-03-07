Спасатели предупреждают о теплом бедствии
С наступлением теплой погоды пожары становятся настоящим бедствием, ведь на весеннем солнце прошлогодние остатки растительности быстро высыхают и легко воспламеняются от брошенной спички или окурка. Об этом сообщили в УДСНС Украины в Черниговской области. Кроме того, игнорируя правила пожарной безопасности, люди сжигают листья, сухую траву и другие растительные остатки на приусадебных участках, сельхозугодьях и открытых территориях, что приводит к возникновению пожаров. Их опасность заключается в том, что порывами ветра огонь быстро распространяется на значительные территории. Как результат, только за прошедшие выходные на Черниговщине из-за неосторожности граждан в обращении с огнем зафиксировано 9 пожаров на общей площади более 25 гектаров. Пожары возникли на открытых территориях Бобровицкого, Козелецкого, Корюковского, Носовского, Черниговского районов и города Чернигова. Только благодаря оперативному реагированию пожарно-спасательных подразделений не допущено распространение огня на значительные территории, лесные массивы и объекты различных форм собственности. В связи с этим спасатели в очередной раз обращаются к населению с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности и проявлять осторожность в обращении с огнем в частном жилом секторе, а также находясь в лесных массивах, на открытых территориях и у торфяников. К тому же выжигание растительности или ее остатков предусматривает административную ответственность.