Советы черниговцам, как изготовить бесплатное удобрение и сэкономить 340 гривен
С приходом весны и осени города и села Черниговщины поглощает густой дымовой смог, наносит непоправимый вред всему живому. Люди с различными хроническими болезнями в это время стараются не показывать носа на улицу и не пускают гулять детей. А ежедневные сводки МЧСников пестрят сообщениями о пожарах в жилом секторе на полях или лесах. Это часто происходит из-за сжигания сухих листьев и растительности, когда огонь может занять хозяйственные постройки, дома и даже человеческие жизни. Черниговские экологи подтвердили, что сжигание сухих листьев — это настоящая беда. Ведь даже если после разведения костра все остаются живы и невредимы атмосфера испытывает негативное плыву. По словам эколога Юрия Карпенко, сжигать листья бесполезно и опасно. Ведь его можно использовать как бесплатное удобрение. «Листья — это органическая биомасса, которую легко превратить в перегной. Для этого его надо закомпостировать, и через два года иметь удобрение для газонов, клумб или декоративных участков. Но если это листья с придорожной полосы, его надо консервировать и составлять отдельно, потому что в нем есть ионы тяжелых металлов. В Чернигове собирает листья КП «Зеленстрой» и консервирует его на территории Яловщины. А на своих дворах люди могут сделать для листьев маленькие компостные ямы размером метр на два », — сказал эколог. Кстати, сжигать сухую растительность запрещено и в городах, и в селах. За это предусматривается административная ответственность, то есть штраф. Для организаций — 850 гривен, а для людей — 340. Как сообщил ЧЕline начальник одного из профильных отделов Государственной экологической инспекции в Черниговской области Владимир Шульга, ежегодно на Черниговщине за сжигание сухой растительности штрафуют многие субъекты хозяйствования и людей. «В Чернигове и других населенных пунктах области листьев можно вывозить на свалки или складывать в компостные ямы», — сказал Владимир Шульга.