Совершено разбойное нападение на кредитный союз
09.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
Разбойник в балаклаве зашел в кредитный союз «Быстро деньги», что по улице Рокоссовского. Угрожая сотруднице, он забрал все деньги. Об этом стало известно из собственных источников. Напуганная женщина вызвала полицию, но от объяснений и написания заявления она отказалась. Вроде, это сделает руководство учреждения. Сколько было украдено денег не сообщается. Несколько недель назад в этой кредитном союзе мужчина устроил скандал и разбил окна.