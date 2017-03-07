Социологи выяснили, что лучше дарить черниговским женщинам на 8 Марта
Киевский международный институт социологии провел опрос к празднику 8 Марта. Украинок спрашивали, какой подарок они хотели бы получить от любимого мужчины. Украинцев — что они хотели бы подарить любимой женщине. Результаты опроса показали, что планы мужчин в основном соответствуют ожиданиям женщин. Самыми желанными подарками на 8 Марта являются цветы, туалетная вода, духи, косметика, а также забота и внимание. Значительные различия есть лишь в нескольких позициях: мужчины дарят цветы чаще, чем хотели бы женщины (34% мужчин против 27% женщин), то же можно сказать о туалетную воду, духи или косметику (8% мужчин против 5% женщин). Интересно, что на втором месте самых желанных подарков — забота и внимание. 12% женщин ответили, что считают это подарком, однако только 6% мужчин ответили, что готовы подарить это. Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса, среди населения в возрасте от 18 лет. Было опрошено 2040 респондентов.