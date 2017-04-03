Сотрудники СБУ на Черниговщине обнаружили почту со специфическими марками
03.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
Международный почтовый канал контрабанды ЛСД ликвидировала на Черниговщине Служба безопасности Украины. Правоохранители задержали жителя Нежина при получении международного почтового отправления из 100 марками ЛСД. По ценам черного рынка стоимость изъятого наркотика составляет примерно 300 000 гривен. Об этом сообщили в пресс-группе управления СБ Украины в Черниговской области. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.