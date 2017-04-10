Состояние избитой восьмиклассницы ухудшилось
10.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
Состояние черниговчанки Полины Малоштан, которую жестоко избили подростки, ухудшилось. Об этом сообщила ее мама — Валентина Малоштан. Несмотря на то, что медики областной детской больницы поторопились выписать ее через несколько дней после избиения, состояние девушка не нормализовалось, а, наоборот, ей теперь хуже. В частности, сегодня, 10 апреля, во время обследований Полина Малоштан чуть не потеряла сознание. Медики заявили, что девочке нужны отдых и покой.