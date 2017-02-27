Состоялась жеребьевка Чемпионата Украины в 2017 году по футболу
Чемпионат Украины по футболу среди женских команд в этом году пройдет по новой схеме. В турнире на старт соревнований в Высшей лиге выйдут 9 команд, которые в один круг бороться награды первенства. 20 февраля во Львове, в присутствии представителей всех команд-участниц, состоялась жеребьевка соревнований. Черниговщину в высшем дивизионе отечественного женского футбола будут представлять сразу два женских коллектива. Первой, конечно же является многократный призер соревнований — черниговская «Легенда — ШВСМ», а вот юные девушки из «Спартака» впервые завоевали такое право, в прошлом году стал чемпионками Первой лиги. Однако из-за финансовых трудностей участие последних в Высшей лиге было под большим вопросом. И на помощь пришел известный бизнесмен из Черниговщины Михаил Голица, который решил помочь в финансировании нашей команды. Единственным условием стало то, что теперь «Спартак» будет называться «Единство» и будет представлять поселок Плиски с Борзнянщины. Старт чемпионата в Высшей лиге ориентировочно состоится 22 апреля. В первом туре черниговская «Легенда — ШВСМ» на своем поле примет уманский «Ятрань — Берестивец — Уманьферммаш», а «Единство» свой первый поединок сыграет в гостях против прошлогоднего чемпиона Украины — харьковского «Жилстрой-2».