Состоялась презентация книги «История энергетики Черниговщины. 1895-2035»
22 декабря книгу «История энергетики Черниговщины. 1895-2035 »представил широкой общественности председатель правления ПАО «Черниговоблэнерго» Владимир Ткач в Черниговском национальном технологическом университете.
Открыл мероприятие ректор университета Сергей Шкарлет. Он отметил, что именно полвека назад был подписан Указ о праздновании Дня энергетика. Руководитель учебного заведения поздравил преподавателей, научных работников, черниговских энергетиков и всех присутствующих с этим праздником.
После просмотра фильма об истории развития энергетики на Черниговщине, председатель Правления ПАО «Черниговоблэнерго» Владимир Ткач вместе с Сергеем Шкарлет подписали соглашение о проведении практики студентов вуза на объектах энергетического предприятия.
Владимир Ткач в своем выступлении подчеркнул, что представленная книга не только об истории энергетики Черниговщины. В ней тесно переплетаются славные и трагические страницы биографии нашего края, которые повлияли на развитие энергетической отрасли. В книге представлены уникальные фотографии, интересные факты, копии известных с 1895 года и до настоящего документов. Впервые здесь опубликованы материалы из фондов Черниговского областного исторического музея им. Тарновского, Государственного архива области, музея энергетики Черниговщины. Эта книга также включает и рассказ о сегодняшних буднях работников ОАО «Черниговоблэнерго», я также и перспективы на будущее.