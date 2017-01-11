Соседи подрались накануне праздников: на Рождество умер 25-летний мужчина
Полицейские Черниговского отдела полиции открыли уголовное производство по факту причинения смертельных телесных повреждений 25-летнему черниговцу. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. Молодой человек, которого тяжело избили 31 декабря, от полученных травм скончался в больнице на Рождество. 7 января в полицию поступило сообщение, что утром в реанимационном отделении Черниговской областной больницы умер молодой человек. Судмедэкспертиза установила, что смерть потерпевшего наступила в результате внутричерепной травмы с переломом костей черепа и отека головного мозга. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий криминальная полиция Чернигова установила, что телесные повреждения потерпевшему в ходе внезапно возникшего конфликта 31 декабря у подъезда по месту жительства вызвал житель этого же дома. Подозреваемый в содеянном сознался и дал правдивые показания. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) — наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет. Продолжается досудебное расследование.