Со вчерашнего дня зарегистрировать брак за сутки можно и в Чернигове
Торжественное открытие пилотного проекта «Брак в сутки» состоялось сегодня в Черниговском городском совете с участием заместителя Министра юстиции по вопросам государственной регистрации Павла Мороза. Инициатива по введению упрощенной процедуры регистрации брака стартовала в июле прошлого года в Северодонецке и еще пяти городах Украины — Киеве, Львове, Одессе, Херсоне и Мариуполе. Сначала он был рассчитан на участников антитеррористической операции на востоке страны. Для них услуга бесплатная. «Брак в сутки» оказался настолько успешным, что за первые месяцы зарегистрировано более три тысячи браков. В декабре прошлого года к проекту присоединились еще восемь городов — Винница, Днепр, Луцк, Николаев, Каменец-Подольский, Ровно, Житомир и Харьков. В 2017 году этот список пополнили Ужгород, Черновцы, Ивано-Франковск, Сумы, Тернополь и Чернигов. Отныне в Чернигове жениться за сутки могут все желающие почти за тысячу гривен. В зависимости от времени, дня недели, других обстоятельств эта сумма может достичь и трех тысяч.