Со слезами и отчаянием зашли в новые комнаты пострадавшие от обрушения общежития
Общежитие по улице Циолковского, 14 сегодня принимает новых поселенцев. После обеда свои пожитки сюда начали свозить пострадавшие от обрушения здания на Попудренко. В коридоре их встречает вахтерша. Предлагает взять мягкие матрасы. «Это наши матрасы, это привезло МЧС, их отдают жителям, которые пострадали», — вахтер общежития Нина Коробко. Их расселили на Шерстянке на 5-м этаже шестого общежития технологического университета — 36 семей и 89 человек. Косметический ремонт в комнатах делали средства городского совета. На восстановление этажа вложили до 350 000 гривен. «Какие могут быть первые впечатления. Ходили, как домой, а теперь куда пришли? », — Поселенка Алла. Поселенка Алла к своей комнаты не заходит, ждет, пока электричества наладят свето. В ее комнате оно почему-то отсутствовало. Не рад новому помещению и Алина соседка — госпожа Любовь. «Я не хочу пентхаус, я хочу равноценное жилье, это такой заявленный ремонт. Разве это ремонт, люди добрые? », — Поселенка Любовь Кушнир. В коридоре общежития стоит сплошной шум, люди заносят мебель, бегают дети, кто-то готовит ужин. На кухне стоят электроплиты и стиральная машина. Поселенцы их осматривают, впрочем, не рады, потому что этой бытовой техники не хватит для большого количества людей. «Одна стиральная машина на 80 человек. Попробуйте постирать. 8 конфорок, попробуйте приготовить? А ваши первые впечатления? Как комната? Прекрасная », — поселенец Сергей Кузьминский. Далее г-н Сергей не выдерживает и начинает плакать. «Район плохой и комната мала. И не известно, сколько мы это здесь пробудем », — поселенец Сергей Кузьминский. Неизвестная перспектива будущего проживания в этом общежитии сейчас больше беспокоит поселенцев. Они готовы стерпеть неудачный косметический ремонт, недостаток бытовой техники, удаленность микрорайона, чтобы их только впоследствии не выселили на улицу. «Нас волнует наша дальнейшая судьба, потому что прошел месяц от нашей аварии, а мы не знаем заключения экспертизы, мы не знаем, что нас ждет в будущем», — поселенка Любовь Кушнир. Это уже последняя партия пострадавших от обвала, которую надо было расселить. Позиция городских властей по поселенцев железная, как и в первый день трагедии — лучшего жилья им никто не даст. С сегодняшнего дня городской совет перестает оплачивать проживание семей в отеле.