Снятие порчи и предоплата — самые популярные сценарии обмана на Черниговщине
На прошлой неделе за помощью в полицию обратились девять пострадавших жителей области, семеро из которых — жители областного центра. Среди способов — уже традиционное «телефонное мошенничество», «Интернет-мошенничество», аферы с банковскими карточками и «снятия порчи». Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. Наибольшие суммы потеряли две черниговчанки 1948 года, которые поверили выдумкам мошенников о несчастье с сыном и наведенную порчу. На спасение собственного отпрыска летняя женщина отдала якобы «приятель сына» все, что у нее было: гривны, доллары и даже собственные золотые украшения. Всего на сумму более 25 000 гривен. А другая женщина подверглась внушению о якобы приведенную на ее семью порчу и, чтобы избавиться несчастье, отдала аферистка 800 долларов, 800 евро и еще и гривны в придачу. Всего мошенническая выручка составила более 50000 гривен.
Правоохранители напоминают правила поведения в подобных ситуациях: — если к вам подошли на улице с предложением погадать или снять порчу, старайтесь как можно быстрее оторваться от навязчивых господ и уйти. Чем меньше вы будете с ними общаться, тем меньше шансов у вас быть загипнотизированными; — если отцепиться не удается — позовите кого-то на помощь. Появление постороннего человека отвлечет внимание мошенниц от вас, и это поможет вам от них освободиться, — ни в коем случае не давайте им своих вещей, денег, драгоценностей, потому что за первой вещью пойдет вторая и т.д. — ни в коем случае не позволяйте подозрительным лицам заходить в свой дом, а если уж они зашли самовольно — обратитесь за помощью к соседям, чтобы выпроводить незваных гостей из квартиры. Остальные случаи мошенничества касаются купли-продажи через Интернет. Антирекордом здесь стала сделка по покупке автомобиля, за которую продавец запросил 14000 гривен предоплаты. Конечно же после перечисления указанной суммы, телефон продавца стал «вне зоны доступа». Аналогично пострадал и еще один черниговец, который перечислил заранее 10000 гривен для покупки автозапчастей. В связи с этим полиция вновь напоминает простое правило — за заказанный через Интернет товар рассчитывайтесь только после его получения! Ни в коем случае не перечисляйте задаток, или и всю сумму вперед. Это обман! Нестандартным видом мошенничества оказался на этой неделе случай в Прилуках, здесь потенциальной жертве предложили стать участницей акции розыгрыша скидок от известных в городе торговых сетей. Для участия в акции женщина должна была засвидетельствовать свою платежеспособность и положить в конверт с якобы выигрышными фишками, свои кровные. В результате «розыгрыша акции от мошенников» потерпевшей подменили конверт и через некоторое время она обнаружила в конверте вместо денег пачку аккуратно нарезанных чистых бумажек. Вместо них мошенники забрали 50 евро и почти тысячу долларов. Уместно напомнить, что подобный случай в Прилуках происходит уже второй раз, первый был всего неделю назад. Поэтому на это следует обратить особое внимание прилучанам. По этому поводу полиция отмечает, что в подобных случаях у граждан должны возникнуть обоснованные подозрения почему эти «бонусы», выигрыши и неслыханные дисконты им предлагают совершенно незнакомые люди. Слушайте здравого смысла и не покупайтесь на дешевые уловки мошенников Не доверять большим скидкам и акциям посреди улицы. Не отдавайте из рук деньги пока не убедитесь в том за что вы их платите. Помните народную мудрость — бесплатный сыр бывает только в мышеловке! По всем случаям уголовных правонарушений правоохранителями возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), предусматривающей наказание до ограничением свободы на срок до трех лет. Полиция ищет злоумышленников, но предупреждает и граждан быть очень внимательными и осторожными.