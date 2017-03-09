Сновские депутаты получат по 50 000 гривен
09.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
Сейчас принята программа, согласно которой, при наличии денег в бюджете (если перевыполнение), депутатам выделят по 50 000 гривен в год. Из них 25 000 гривен нужно будет потратить на выполнение программ социально-экономического развития, а еще 25 — на другие нужды общин, по согласованию с фракциями. По словам председателя Сновской ОТГ Александра Медведьова ранее таких средств депутатам не выделяли. Например, в прошлом году депутаты областного совета на осуществление депутатской деятельности получали по 100 000 грн, а в этом году предполагается только по 50000 грн.