Снежный плен: на Черниговщине машины тонут в снегу
Из-за снегопадов на Черниговщине все больше автомобилей попадают в снежную ловушку. Возле пгт Олишевка Черниговского района для высвобождения автомобиля «Газель» из снежного заноса привлекалось отделение профессионального пожарного поста. Аналогичная ситуация была в Чернигове по проспекту Мира у дома № 217 — для высвобождения автомобиля «ГАЗ-2705» из снежного заноса привлекалось отделение аварийно-спасательного отряда. Спасали машины из снега также в Прилуках ( «Renault») и Бахмаче ( «Volvo»). Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы ОГА. Для обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах области работали 94 единицы спецтехники и 135 человек обслуживающего персонала от ГП «Черниговский облавтодор».